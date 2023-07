'Meu ídolo virou estrelinha'

De acordo com Kelly Cavalcante, o seu sobrinho tinha muitos sonhos, era um menino bom e amado pela família. "Oh meu Deus, porquê? Tão jovem, tantos sonhos, um menino tão bom... e o Senhor o recolheu! Que você, meu sobrinho, encontre a luz. Que continue jogando seu futebol aí de cima e saiba que nunca esquecerei de você. Sempre que eu cozinhar feijão irei pensar em ti! Te amo meu amor. Vai com Deus. Meu ídolo virou uma estrelinha", disse em uma postagem.

Antes de se mudar para a Europa, Lucas morava com a família em Piedade, na Zona Norte do Rio. Familiares estiveram no local do acidente para reconhecimento do corpo, que, após perícia, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. "Estou sem chão", disse Pedro Henrique Wigg.