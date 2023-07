Dois estupros por minuto

Um estudo publicado no primeiro semestre deste ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou que dois estupros ocorrem no Brasil a cada um minuto. No total, o número estimado de casos de estupro no país por ano é de 822 mil, sendo que as mulheres são as maiores vítimas desse tipo de crime.

Com base nessa estimativa, o Ipea também calculou a proporção dos casos estimados de estupro que não são identificados nem pela polícia, nem pelo sistema de saúde. A conclusão é que do total dos 822 mil casos por ano, apenas 8,5% chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% são identificados pelo sistema de saúde.