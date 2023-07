Dono diz que não sabia nada

Edmilson Messias Ribeiro Júnior, proprietário e administrador do Centro de Tratamento Ribeiro, foi preso ontem durante a interdição do espaço realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ele pode responder pelos crimes de maus-tratos e cárcere privado.

Em depoimento, o empresário disse aos policiais que não tem conhecimento de que os internos sofriam agressões em sua clínica. De acordo com Edmilson, os internos recebem cuidados semanais através de um rodízio do corpo terapêutico com a ida de psicólogos duas vezes na semana, uma médica a 15 dias e um pedagogo de duas a três vezes na semana.