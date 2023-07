Motoboys atacam casa de homem que teria agredido colega na Baixada; veja vídeo

Rio - Motoboys se reuniram, na tarde desta segunda-feira (10), para depredar a casa de um homem que teria agredido um entregador, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em vídeo, que viralizou nas redes sociais, um motoboy filma o momento em que ia fazer uma entrega e é agredido pelo morador.

Motoboys se juntaram, na tarde desta segunda-feira (10), para atacar casa de homem acusado de agredir entregador em Duque de Caxias.#ODia



Créditos: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/KwKzkQ1rUV — Jornal O Dia (@jornalodia) July 11, 2023

Revoltados com a atitude, um grupo de motoboys se ajuntaram em frente a casa do agressor e depredaram sua casa. Nas gravações, os homens usam diversos fogos de artifício no portão da residência, que é derrubado com chute e socos dos motoboys.

Devido a repercussão, o homem foi até a delegacia do município, onde gravou uma vídeo se desculpando e afirmando que a questão não passava de um mal entendido.

"Fala aí rapaziada, queria falar para vocês que estão ai na batalha que tudo não passou de um mal entendido. Se eu estiver errado em alguma coisa, eu peço desculpa a vocês. Não foi minha intenção prejudicar ninguém. Tamo (sic) junto, um abraço a todos aí", afirmou o morador.