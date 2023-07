Homem fica ferido em acidente entre carro e van no Santo Cristo

Rio - Um acidente envolvendo um carro e uma van no cruzamento da Avenida Professor Pereira Reis com a Rua Equador, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio, deixou um homem ferido, na manhã desta terça-feira (11). Com o impacto da colisão, a van tombou na via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel central foram acionados às 5h08. Rogério de Lima, de 55 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde da vítima.

Segundo o Centro de Operações Rio, por conta do acidente, a Avenida Professor Pereira Reis está interditada, na altura da Rua Equador. O COR informou que o trânsito na via não apresenta retenções.

Uma equipe da CET-Rio, guardas municipais e policiais militares atuam no local.