Em Niterói: Moeda Social Arariboia terá nova recarga nesta terça-feira

Programa de transferência de renda da Prefeitura de Niterói já investiu mais de R$ 183 milhões na economia da cidade

10/07/2023 – A Prefeitura de Niterói fará uma nova recarga que já inclui as novas famílias, chegando a quase 37 mil famílias beneficiadas pela Moeda Social Arariboia. O crédito referente ao mês de julho vem com o reajuste de cerca de 20% aprovado pela Câmara de Vereadores. O programa de transferência de renda permanente é gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e já injetou mais de R$ 183 milhões na economia da cidade nos mais de 5,7 mil comércios cadastrados e aptos a aceitarem pagamento em Arariboia.

A Moeda Social Arariboia faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Niterói que tem entre seus objetivos o combate às desigualdades sociais e a possibilidade de se produzir e consumir dentro de um bairro ou município. Com a ampliação do programa, mais de 90 mil pessoas são beneficiadas por um investimento mensal de R$ 16,5 milhões.

O desenvolvimento social das comunidades é outro papel que as moedas sociais cumprem que permite a criação de um mercado complementar com a possibilidade de se produzir e consumir dentro de um bairro ou município. Com a Moeda Social Arariboia, ganha o usuário que tem uma renda para necessidades básicas, como alimentação e farmácia, e o comerciante, que vê na moeda uma forma de ampliar a receita.

Os beneficiários da Moeda Social Arariboia são famílias cadastradas no CadÚnico que se enquadram na definição de vulnerabilidade social de acordo com a faixa de renda. O valor do benefício varia conforme o número de membros da família. O valor inicial, para o primeiro membro, passou para de 293 arariboias. A partir daí, há um valor adicional de 106 arariboias para cada membro da família (até 6 pessoas). O valor máximo, por família, pode chegar a 823 arariboias para família de 6 ou mais pessoas.

O programa busca ampliar a geração de novos empregos e aumentar a renda dos comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços cadastrados por toda a cidade. Em 16 meses, já foram efetuadas aproximadamente 2 milhões de transações comerciais em Arariboia.

Quem ainda não pegou o cartão, pode buscar na Sede do Banco Arariboia (Rua Alcides Figueiredo, 33 – Centro), de segunda a sexta, das 9h às 17h. A lista com os nomes dos beneficiados está disponível para ser consultada no site: http://www.niteroi.rj. gov.br/arariboia/.





Foto: Luciana Carneiro