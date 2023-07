PM prende mulher com drogas em mochila, na Avenida Brasil

Rio - Uma mulher foi presa com drogas, em flagrante, por policiais do 22º BPM (Maré), nesta segunda-feira (10), na Avenida Brasil.



Segundo informações divulgadas pela PM, ela estava levando os entorpecentes em uma mochila, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, quando foi abordada por agentes do programa Bairro Seguro.



O material e a mulher, que não teve a identidade revelada, foram encaminhados à 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.