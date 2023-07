Na Barra da Tijuca, estação de BRT é reaberta após reforma

Rio - A estação de BRT Pontões/Barra Sul, no corredor Transoeste, foi reaberta nesta segunda-feira (11). O ponto, que fica localizado na avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi reformado pela prefeitura.



A Mobi-Rio substituiu as portas de vidro por chapas de aço vazadas e instalou portas com mecanismos blindados, assim como fez em outras estações.



O ponto, que no momento está atuando apenas no sentido Santa Cruz, devido às obras de substituição do pavimento da pista exclusiva do corredor Transoeste, recebe as linhas Alvorada X Santa Cruz (Expresso e Parador) e Alvorada X Mato Alto (Parador).



Esta é a 120ª estação reformada pela prefeitura junto a Mobi-Rio.