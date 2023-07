Corpo de jogador de futsal é sepultado na Zona Norte do Rio

Abraços, lágrimas e homenagens marcaram o funeral do jovem, com o velório começando às 15h, seguido do sepultamento. Ao DIA, Pedro Henrique falou sobre a perda.



"Ele era um moleque de ouro, tinha um coração enorme e queria ver todo mundo bem. Sempre batalhou pelo próprio sonho e correu atrás, e logo agora que estava dando tudo certo para ele, alavancando a carreira, aconteceu esse trágico acidente", lamentou. Rio - "Ele vai ficar guardado na minha memória para sempre". Com essas palavras, Pedro Henrique, 23 anos, relembrou os momentos vividos com Lucas Oliveira Azevedo, de 21 anos, morto em um acidente de carro na Avenida Dom Hélder Câmara. Na tarde desta terça-feira (11), familiares e amigos se despediram do jogador de futsal no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio.Abraços, lágrimas e homenagens marcaram o funeral do jovem, com o velório começando às 15h, seguido do sepultamento. Ao, Pedro Henrique falou sobre a perda."Ele era um moleque de ouro, tinha um coração enorme e queria ver todo mundo bem. Sempre batalhou pelo próprio sonho e correu atrás, e logo agora que estava dando tudo certo para ele, alavancando a carreira, aconteceu esse trágico acidente", lamentou.

Pedro Henrique, amigo de Lucas, na despedida do jogador de futsal Lucas no Cemitério de Inhauma Marcos Porto/Agência O Dia

O jovem era jogador de futsal do clube Boa Esperança, de Portugal, e estava aproveitando as férias no Rio há menos de um mês. Recentemente, ele havia renovado seu contrato com a equipe para mais uma temporada. O jovem era jogador de futsal do clube Boa Esperança, de Portugal, e estava aproveitando as férias no Rio há menos de um mês. Recentemente, ele havia renovado seu contrato com a equipe para mais uma temporada.

O acidente está sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo).

Relembre o caso



A colisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10), na Avenida Dom Hélder Câmara, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Lucas e mais três amigos se feriram após o veículo em que estavam bater em um poste ao realizar uma curva onde há afunilamento das pistas e obras próximas à calçada. O lado direito do carro ficou completamente destruído com o impacto e o atleta não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.



O motorista, de 25 anos, era amigo da vítima, foi intimado a depor e responderá pelo crime de homicídio culposo (sem intenção de matar).

Caio Mendes da Silva, de 21 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e recebeu alta. Pedro Augusto Fernandes, 21, e Lucas André Paluma da Silva, 18, receberam socorro dos bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os jovens apresentam quadro de saúde estável.