Carros seminovos: diferença de quilometragem afeta os preços?

Quando o assunto é carro usado, o primeiro tema que vem à mente é quilometragem. Há compradores que preferem veículos pouco rodados, enquanto há quem não se importe muito com os números. A Mobiauto, marketplace de revenda de automóveis, buscou entender se de fato a quilometragem faz o valor dos veículos apresentarem uma variação.



A pesquisa selecionou os preços dos dez veículos mais vendidos do mercado brasileiro ano-modelo 2020: Chevrolet Onix, Fiat Argo, Fiat Strada, Hyundai HB20, Jeep Renegade, Renault Kwid, Toyota Corolla, Toyota Hilux, VW Polo e VW T-Cross e comparou os preços praticados por esses veículos em diferentes faixas de quilometragem.



“Sabemos que o km médio que um brasileiro roda é 15 mil km por ano”, explica Sant Clair de Castro Jr, CEO da Mobiauto. “O que nunca ninguém havia quantificado, no entanto, era o percentual de variação quando o km do seminovo é mais alto ou mais baixo. Os cálculos foram bem simples: apenas usamos nossa amostragem de anúncios e apuramos as variações, com descobertas bem interessantes”, esclarece o executivo.



Os veículos ano-modelo 2023 devem ter em média 45 mil km rodados, mas a pesquisa adotou a faixa de quilometragem entre 35 e 45 mil, e comparou com faixas abaixo como 25 e 35 mil km e também 55 mil.



A pesquisa apontou que, em média, a depreciação é de 2,62% em modelos com km acima dos 55 mil. Mas, vale destacar que o Volkswagen Polo (-8,44%), Fiat Strada (-4,84%) apresentaram a maior desvalorização, enquanto o Renault Kwid e a Toyota Hilux cabine dupla tiveram a menor depreciação (-0,02%).



No caso dos carros com “baixa km”, ou seja, entre 25 e 35 mil km rodados, os valores ficaram 1,57% mais caros em média, com destaque para o Chevrolet Onix (3,47%) e Volkswagen Polo (2,68%).



Os modelos com menos de 25 mil km rodados apresentaram valorização média de 3,25% em comparação com o mesmo exemplar de ano-modelo 2020, mas com quilometragem entre 35 e 55 mil. Os que mais valorizaram foram o Chevrolet Onix (7,57%), Volkswagen Polo (5,44%) e Volkswagen T-Cross (3,90%), enquanto a menor valorização foi no caso da Fiat Strada, com apenas 0, 87%.



“Dá para concluir que quando o seminovo é somente um pouco menos rodado do que o esperado, a diferença de preços praticamente é marginal. Porém, caso essa km seja realmente baixa, a diferença torna-se expressiva. No caso do Onix, por exemplo, ele chega a valer mais de 7% acima”, conclui Sant Clair de Castro Jr.