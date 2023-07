Caças da FAB assustam moradores durante treinamento na Tijuca; veja vídeo

Rio - Moradores do bairro da Tijuca e adjacências foram surpreendidos com a presença de dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB) sobrevoando baixo a região por volta das 16h desta terça-feira (11). Vídeos publicados nas redes sociais mostram as aeronaves voando em sincronia por cima dos prédios e casas. Veja as imagens:



2 caças da FAB voando muito baixo na Tijuca nesse momento. pic.twitter.com/7gjrkZ9GfC — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) July 11, 2023

Do nada, dois caças sobrevoando Grajaú, Tijuca e Vila Isabel, indo na direção da Barra. pic.twitter.com/VlzcN6HOmd — Pedro Leonardo (@pedroleonardo) July 11, 2023

A situação inusitada assustou os moradores e repercutiu nas redes. "Que rasante foi esse aqui na minha janela?"; "Estava no trânsito e do nada dois caças sobrevoando muito baixo ali a Tijuca, tomei um susto". Uma moradora questionou a altura que os caças sobrevoaram uma área residencial: "Foi ensurdecedor. Coitado do meu doguinho, ficou desesperado. Com dor de cabeça até agora. Por que que raios dois caças passaram tão baixo em área residencial da região da Grande Tijuca, Maracanã e Vila Isabel? Assustou o povo", criticou.

De acordo com a FAB, a movimentação fez parte de um treinamento para um evento que será realizado na cidade do Rio de Janeiro em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont.