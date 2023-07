Paróquia na Ilha do Governador é alvo de pichadores

Rio - Um homem pichou a fachada da Paróquia São Sebastião, na Ilha do governador, Zona Norte do Rio, na madrugada do último sábado (8). Funcionários da igreja, que fica na Praia de Olaria, descobriram que o ato foi compartilhado nas redes sociais em um vídeo onde o autor da depredação aparece escalando a fachada e pichando.



Nas imagens, é possível ver o homem pisando na cruz que decora a parede da frente da igreja para alcançar o ponto mais alto. Ao final, ele ainda simula gestos obscenos enquanto segura a imagem. De acordo com o padre da paróquia, Marcos Dabkowski, a atitude causa tristeza pelo desrespeito ao símbolo que representa a morte de Jesus Cristo.



"É uma dor grande, não é fato da pichação, mas é a ofensa que eles estão em cima da cruz, fazendo gestos obscenos. Achamos que pode ser uma pessoa que tem problema, porque não tem condições de alguém fazer isso. A cruz representa o sofrimento de Jesus, mas também o preços da salvação. Ela sempre nos lembra o quanto somos importantes para Deus", comentou o padre.



De acordo com ele, a manutenção será feita ainda nesta quarta-feira (12). Para o reparo, foi necessário contratar um alpinista, uma vez que a fachada da paróquia é alta.

"A pichação não é grande, então uma latinha de tinta já resolve. O problema maior é a questão da altura, porque a igreja é muito alta. Não é qualquer pessoa que pode subir lá. Tivemos que contratar um alpinista, um profissional", comentou Dabwoski.

Além do reparo, a igreja também terá orações especiais com pedidos de desagravo pelo ato praticado pelo pichador. "Nesta semana, todos os dias, teremos essas orações especiais para pedir o desagravo pela pichação (...) e o de desagravo pela falta de amor e desrespeito da nossa parte para com Jesus Cristo", finalizou.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até o momento não enviou posicionamento sobre o caso.