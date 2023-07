O entorno do Maracanã era muito bom para a população caminhar, andar de bicicleta e fazer exercícios físicos, mas está cada dia pior usar esse espaço. Perto do metrô, no viaduto, é um assalto atrás do outro. A população já cansou de fazer diversos apelos e até protestos, mas nada acontece e os assaltantes fazem a festa. É assaltante de bicicleta, com arma de fogo e com faca.