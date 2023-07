Há mais de 10 anos a população de São Gonçalo, especificamente dos bairros que o Rio Alcântara atravessa, tem sofrido bastante com as consequências, não só durante as chuvas, mas em seu dia a dia ao ter um valão a céu aberto. A população sempre vê suas casas invadidas e destruídas pela água da chuva e esgoto que invadem suas casas. Até quando vamos conviver com isso?