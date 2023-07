O trânsito está terrível no entroncamento da Rua Fonte da Saudade, na Lagoa, com a Rua Humaitá. Quem mora ou passa pela região já está acostumado com os graves acidentes entre os carros que passam no cruzamento. A situação é agravada pelo caos que se forma toda manhã por causa do centro de emissões de passaporte. Ninguém aparece para ajudar a situação!