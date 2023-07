Avião derrapa durante pouso e força fechamento do Aeroporto de Florianópolis

O aeroporto de Florianópolis foi fechado na manhã desta quarta-feira, 12, após um avião derrapar na pista. O incidente danificou a aeronave e a pista. Os passageiros e tripulantes não ficaram feridos.



A aeronave da Latam saiu de Guarulhos-SP e estava pousando em Florianópolis quando "extrapolou os limites de pista", segundo a companhia aérea. A Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, informou em nota que cerca de 20 voos foram impactados pelo fechamento das pistas e que trabalha, junto a LATAM e aos demais órgãos competentes, para a liberação o mais breve possível.

Também pediu aos passageiros com viagens marcadas para hoje entrem em contato com a companhia aérea para remarcações e informações sobre os voos.

Rodas de um avião que vinha de Guarulhos afundaram no asfalto da pista https://t.co/XYTAqldH5Q — Еveraldo Marques (@everaldomarques) July 12, 2023

Veja a nota emitida pela Latam:



Florianópolis, 12 de julho de 2023 - O Grupo LATAM informa que a aeronave Airbus A321 (PT-MXM) extrapolou os limites de pista no pouso do voo LA 3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) às 9h20 desta quarta-feira (12/07). Todo o apoio necessário para o desembarque em segurança dos passageiros e tripulantes foi realizado.

Novo ciclone no Sul

A Região Sul enfrenta um novo ciclone extratropical nesta tarde de quarta-feira, 12, segundo a Defesa Civil. O fenômeno, que vem associado a uma frente fria, também trará chuvas fortes entre quarta e quinta, 13, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.



Os ventos, inclusive, não devem ficar apenas no Sul, mas também se estendendo para o litoral de São Paulo e para o Rio de Janeiro, com menor intensidade.

Com o ciclone, uma nova frente fria é prevista, o que deve derrubar as temperaturas nas áreas afetadas. Na serra gaúcha e catarinense, a expectativa é que os termômetros registrem temperaturas negativas.



A Defesa Civil ainda alertou sobre a possibilidade de geada no Sul e na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e em Minas Gerais.