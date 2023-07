Nova lei permite que moradores do Rio contratem empresas para realizar podas e cortes de árvores

Rio - Os moradores da cidade agora podem contratar empresas para realizar o serviço de poda, corte ou remoção de árvores que estejam no limite da própria calçada ou em propriedades particulares. A nova lei foi sancionada pelo Prefeito Eduardo Paes e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (12).

De acordo com a determinação, as empresas especializadas na prestação do serviço devem ser credenciadas na Prefeitura, ter equipamentos e mão de obra adequada, possuir profissionais técnicos capacitados para a execução e acompanhamento dos serviços, possuir sede administrativa e estar em pleno e regular funcionamento para sua atividade, entre outras exigências.

Os reparos na calçada de cimento ou pedra portuguesa após a poda é de responsabilidade do próprio morador. No caso da remoção completa da árvore, a pessoa deverá replantar uma outra árvore no mesmo local, de espécie a ser definida pelo município.

O pedido para que haja a poda ou a remoção de árvores precisa de autorização da Prefeitura.