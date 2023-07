VLT Carioca oferece dez vagas para agente de fiscalização

Rio - O VLT Carioca recebe inscrições para 10 vagas de emprego. As oportunidades, disponíveis até o dia 24 de julho, são para o cargo de agente de fiscalização. Para participar do processo seletivo é preciso ter o Ensino Médio completo e disponibilidade de horário e locomoção. Essas vagas abrangem o público em geral, incluindo PCDs.

Entre as atividades previstas na função de fiscal estão a abordagem aos usuários, com o objetivo de identificar a validação do pagamento da passagem, além da orientação dos mesmos sobre as regras de utilização do VLT (itinerários, produtos disponíveis, compra de bilhetes, integrações, utilização correta dos validadores etc).

"Estamos buscando pessoas para atendimento aos nossos clientes então uma dica aos candidatos é ter empatia, atitude positiva e vontade de se desenvolver. Temos ótimos benefícios para os trabalhadores e esta é uma oportunidade de fazer parte de um dos mais importantes grupos de infraestrutura do país”, incentivou Betania Pita, coordenadora de Gente do VLT Carioca.



Oportunidade também para quem quiser dirigir o veículo leve. O VLT Carioca está formando banco de talentos para trainee no cargo condutor. Nesse caso, é exigido Ensino Médio completo e CNH categoria D (em dia). Possuir experiência no setor ferroviário ou metro-ferroviário é um diferencial. Os candidatos a trainee terão até o dia 7 de agosto para se inscreverem.



Em ambos os casos, a empresa oferece salário compatível com o mercado, além de benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, participação nos resultados, entre outros. Os interessados nas oportunidades devem acessar o site vltrio.com.br e clicar em FaleConosco/Trabalhe Conosco.