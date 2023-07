Vereadora propõe projeto de lei para criar 'Dia do Batman' em Florianópolis

A vereadora Maryanne Mattos (PL), apresentou à Câmara de Vereadores de Florianópolis na última terça-feira (11), um projeto de lei para a criação do "Dia do Batman" na cidade. A ideia teria surgido por conta da comemoração do dia na cidade de Santos, no estado de São Paulo, no dia 17 de setembro.



Segundo o texto, a ideia é “homenagear o personagem, bem como, tratar da segurança pública do município”, instituindo o feriado na capital catarinense. Desta forma, a vereadora pretende utilizar da imagem do vigilante noturno da DC Comics para falar sobre o combate ao crime.



Florianópolis é conhecida por possuir o Farol Santander. O prédio histórico está localizado no centro da cidade, e recebe o "bat-sinal" — holofote com o símbolo de um morcego, que representa o vigilante noturno, e que deve ser acionado quando há problema na cidade fictícia de "Gotham City".



No texto, Mattos levanta: "Destaca-se que por 80 anos, Batman ganhou muita popularidade como um personagem que reflete a justiça e se destaca na segurança pública. [..] Salienta-se que o Batman não tem superpoderes, em sua luta contra o crime, ele utiliza uma enorme coleção de equipamentos avançados, veículos extraordinários, seu cérebro privilegiado e técnicas de combate corpo-a-corpo”.



A proposta da vereadora foi anexada à lei Nº 10.4822019, responsável pela instituição de datas comemorativas em Florianópolis.



Além do "Dia do Batman", Mattos apresentou um projeto para que fosse determinado que todo o cabeamento elétrico e de telecomunicação da cidade fosse feito de forma subterrânea.