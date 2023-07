Funkeiro dado como morto pela mãe está vivo; artista se escondeu dentro de mata

Rio - Após a repercussão da morte do funkeiro MC PH Realidades, de 22 anos, durante uma operação policial em Angra dos Reis, no Sul Fluminense, na manhã desta quarta-feira (12), a família voltou atrás e informou que o cantor está vivo. A informação da morte havia sido compartilhada pela mãe dele, Carla Lemos, que chegou a fazer uma vaquinha virtual para auxiliar nas despesas do enterro.

Após vídeos do artista vivo começarem a circular nas redes sociais, Carla esclareceu que o filho havia se escondido dentro de uma mata e que a Polícia o confundiu com um morto na ação. "Ligaram pra mim às 23h, parem de fazer isso, vocês querem adoecer as pessoas. Eu cheguei 4h em Angra, eu sou uma mulher que trabalho, o meu filho trabalha com a mídia. Eu só soube que não era o meu filho porque ele arrumou um número emprestado e ligou dizendo 'mãe, eu tô escondido na mata, eu não tô morto, eu tô vivo'", contou a mulher.

Ainda nas redes sociais, Realidades publicou sobre o ocorrido e negou que tenha forjado a própria morte para fazer dinheiro. "Nessa manhã fui dado como morto, falaram que eu era bandido, que estava traficando e eu só fui atrás do meu. Falaram pra minha mãe que o corpo que estava no IML era o meu, ela veio para Angra só para reconhecer o corpo e está saindo comigo vivo. Fiquei no mato e só saí quando a família chegou", relatou o funkeiro, que também pediu o comprovante para ressarcir quem enviou o dinheiro.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que "em nenhum momento confirmou quem seria a vítima" e informou que equipes do 33º BPM (Angra dos Reis) realizavam policiamento pelas imediações da Comunidade da Sapinhatuba III quando avistaram um grupo de homens em atitude suspeita. Houve confronto e um homem foi atingido e socorrido ao Hospital Municipal da Japuíba, onde não resistiu. No local, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm e dois rádios comunicadores. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não deu detalhes sobre a ocorrência ou informou detalhes sobre o motivo da fuga e esconderijo na mata.