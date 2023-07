'Sentimento de luto sem morte', lamenta tutora que busca por cão desaparecido há 11 dias

Rio - Uma família procura por um cachorro da raça American Bully que desapareceu há 11 dias no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A colocadora de piercing Renata Cabral da Silva e seu marido, Thiago Mota, estão atrás do Thannos e oferecem uma recompensa de R$ 1 mil para que encontrar.

O casal, de 39 anos, tem sete cães e conta que, ao sair de casa, costumam deixar os animais em espaços separados. Por volta das 19h do último dia 1º, eles receberam uma ligação de um vizinho avisando que o portão estava aberto e dois cachorros tinham fugido: a fêmea Gaya e seu filho, Thannos. Desesperados, os tutores retornaram à residência.

"Eu avisei que estava um pouco distante, mas que estava voltando para procurá-los. Também pedi para o vizinho procurar por eles. Estava chovendo e o rapaz estava de moto. Eu não sei, mas, na minha cabeça, eles se assustaram com o barulho da moto e correram um para cada lado", contou Renata ao DIA.

Cerca de duas horas após chegar em casa, os dois encontraram Gaya no fim da Avenida Dois, no bairro Jardim Atlântico Leste. No entanto, eles ainda não tiveram nenhuma notícia quanto à localização de Thannos. O animal está mancando e precisa fazer uma cirurgia no ligamento do joelho. Para isso, está tomando medicamentos e, sem eles, sente muitas dores. Emocionada, Renata pede ajuda para encontrar o cão.

"Para nós, ele não é um cachorro. É um filho, temos ele com amor. Ele está fazendo muita falta, até me emociono na hora de falar. Ele dorme dentro de casa com a gente, temos um carinho imenso por ele. Cuidamos como filho, não como cachorro. Sentimento de luto sem morte, é horrível", lamentou.

A tutora também relata que já procurou por Thannos de diversas formas, mas ainda não conseguiu apurar informações. Ela tenta câmeras de segurança da rua e de vizinhos, mas não conseguiu liberação até o momento. Renata tem medo de que o animal possa ter sido levado por outra pessoa.

"Estamos sem paradeiro, já pedi câmeras de segurança, já rodei tudo. Eu não paro mais em casa! Saio de manhã e faço o caminho que eles fizeram. Já entramos em mato, já usamos drone e nada. Vários cachorro estão sumindo aqui em Itaipuaçu e não estamos entendendo. É um cão muito bonito. Acredito que alguém possa ter pegado, porque estamos sem notícias nenhuma. Estou implorando ajuda de todo mundo para encontrar", explicou.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Thannos pode entrar em contato com Renata (21 98905-1502) ou Thiago (21 97082-9829).

Outro cão desaparecido em Maricá



Uma cachorrinha desaparecida há dez dias, em Maricá, foi vendida por meio de anúncios na OLX , menos de 24 horas. A buldogue francesa Ana foi colocada à venda por R$ 800, por uma pessoa cadastrada apenas como Júlio C., em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

A família conseguiu identificar que se tratava dela por conta das manchas da cachorrinha e o caso está sendo investigado pela 82ª DP (Maricá).