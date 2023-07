Na Freguesia de Jacarepaguá, na Estrada dos Três Rios, carros sempre ficam estacionados nas calçadas e nos pontos de ônibus. Isso acontece na altura do número 795 e impede que os ônibus parem no lugar certo. Por isso, eles param somente na rua, causando um engarrafamento terrível na via e complicando a transição no espaço. Além disso, é perigoso para as pessoas que caminham por ali. Precisamos que guardas de trânsito apareçam na região.