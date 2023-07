Há um ano fizeram uma obra de recuperação de pavimentação de paralelepípedos na Rua Aureliano Portugal, em Rio Comprido, e deixaram os bueiros de esgoto e águas pluviais sem nivelamento com o nível da rua. O cenário é de abandono, e os veículos que transitam por ali estão propensos a sofrerem danos. Ninguém atende ou parece se importar com as reclamações feitas.