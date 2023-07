A empresa Águas do Rio fez um serviço na Rua Barão do Bom Retiro, na altura do número 677, a fim de impedir um vazamento, porém foi claramente mal executado. Apenas alguns dias depois, o problema voltou, e agora uma poça imensa pode ser encontrada na via. Está sendo um transtorno para todos. Quando os carros passam, molham os pedestres e a calçada.