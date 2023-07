Teatro de fantoches sobre o meio ambiente educa alunos de Mesquita

Alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Tarsila do Amaral, em Mesquita, tiveram a oportunidade de assistir ao teatro de fantoches sobre o meio ambiente.



Para Igor Telles, coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Educação de Mesquita, o teatro é uma forma de educação através da cultura. “O tema abordado foi meio ambiente. Então, traz a questão de conscientização para essas crianças, o aprender a preservar o que é nosso e o futuro deles também”, salienta.



Evento aconteceu no auditório da Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos, em dois turnos, sendo manhã e tarde.



Cerca de 160 crianças, que tinham entre 3 e 5 anos de idade, interagiram com os personagens de fantoches da peça e aprenderam sobre a preservação e cuidado com a natureza.



“Atividades como essas corroboram para o desenvolvimento e ajudam as crianças a conhecerem outras artes, além de proporcionar interação, respeito pelos outros, capacidade de crítica e cuidado com o meio em que vivem. A temática realizada na peça foi em prol de colaborarmos e ensinarmos sobre as questões ambientais desde a primeira infância”, explica a diretora da unidade, Raphaela Seixas.