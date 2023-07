Comunidades da Zona Norte e Oeste são alvos de operações da PM

Rio - Policiais militares realizam, nesta quinta-feira (13), ações em 15 comunidades das zonas Norte e Oeste da cidade. Em uma dessas ações, um miliciano foi preso pela PM.



Na Zona Oeste, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) atuam nas comunidades Antares, Rola, Três Pontes, Cesarão, Aço, Cesarinho, Sepetiba e conjunto João XXIII. Durante a ação, um suspeito de envolvimento com a milícia, que não teve a identidade revelada, foi preso e um rádio transmissor apreendido. A ocorrência foi encaminhada para 36ª DP (Santa Cruz).



Na Zona Norte, policiais do 16º BPM (Olaria), com apoio de equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Grupamento Aeromóvel (GAM), realizam operação na Cidade Alta, Cinco Bocas, Pica Pau, Vigário Geral e Parada de Lucas. Até o momento, não há informação de prisão ou apreensão. Equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) estão presentes na estação ferroviária de Parada de Lucas e Vigário Geral para auxiliar na atuação. Oficiais do Núcleo de Apoio as Operações (NAOE) e do Centro de Operações Especiais (COE) fizeram a retirada de barricadas em diversos pontos do Complexo de Israel.



Já na Região Metropolitana do Rio, agentes do 24° BPM (Queimados) também estão, desde as primeiras horas da manhã, em ação nas comunidades de São Simão e Caixa D'água, em Queimados. Não há, até o momento, registro de tiros no local.