Cais do Valongo será cercado para começo das obras

Rio - O Cais do Valongo, no Porto do Rio, será cercado para início das obras na próxima segunda-feira, dia 17. Nesta quinta-feira (13), o diretor de projetos do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), Sergio Mendes, esteve no local com uma equipe da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) para alinhar a execução do projeto com a RioLuz e Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O sítio arqueológico na região da Pequena África passará por obras de valorização. Na área, serão instalados muretas e um guarda-corpo, além de totens com a história da região. A curadoria é da historiadora Ynaê Lopes dos Santos, especialista na história da escravidão e das relações raciais nas Américas. Por fim, a Prefeitura do Rio vai implantar uma nova iluminação no espaço, obedecendo o projeto feito pelo IDG.

O Cais do Valongo é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco desde 2017. O local é o único vestígio material da chegada de negros escravizados à América. Entre 1811 e 1831, estima-se que cerca de um milhão de pessoas tenham desembarcado na região provenientes do Congo e de Angola, em sua maioria.

A área precisa atender às exigência da Unesco em relação à conservação, manutenção e gestão. Com isso, a obra de valorização deveria ter sido realizada até o ano de 2019.

Em março deste ano, as ministras da Cultura, Margareth Menezes, e da Igualdade Racial, Anielle Franco, estiveram no Cais para anunciar investimentos. A primeira-dama Janja Lula da Silva e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também estiveram no sítio arqueológico.

Cais do Valongo

O Cais do Valongo foi descoberto em 2011, na fase inicial do projeto Porto Maravilha, de revitalização da região. Estima-se que entre 500 mil e um milhão de africanos escravizados passaram por lá, entre 1811 e 1831, oriundos principalmente de portos do atual território de Angola e Moçambique.

O local tem uma forte ligação com a história da escravidão no Brasil. O Valongo é considerado o maior porto receptor de pessoas escravizadas do mundo e integra a lista de Patrimônio Mundial da ONU.

O Valongo passou a ser utilizado após uma nova legislação estabelecer a transferência do mercado de escravos para a localidade. Mesmo com a proibição do tráfico negreiro em 1831, o Cais do Valongo continuou sendo um dos principais pontos para compra e venda de pessoas escravizadas.

A escavação arqueológica de 2011 abriu um pedaço de terreno de quatro mil metros quadrados. De lá saíram centenas de artefatos de matrizes africanas, como contas de colares, búzios, brincos e pulseiras de cobre, cristais, peças de cerâmica, anéis de piaçava, figas, cachimbos de barro, materiais de cobre, âmbar, corais e miniaturas de uso ritual.