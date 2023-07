Polícia Civil prende suspeita de homicídio na Zona Oeste

Rio - Uma mulher, que não teve a identificação divulgada, foi presa em flagrante por um homicídio no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (13). O corpo de William Nunes, de 49 anos, foi encontrado em meio a poças de sangue dentro de uma casa na Rua Calandra, onde ele morava.

A Polícia Militar informou que, na parte da manhã, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local e encontraram a vítima morta. A área foi isolada para a realização da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, no Centro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso para apurar as circunstâncias do crime. De acordo com informações preliminares, a suspeita seria ex-mulher da vítima.