Prefeito Dr. João anuncia construção de viaduto rodoviário com mão dupla em Meriti

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, bateu o martelo e acertou com sua equipe a construção de um viaduto ferroviário em Tomazinho. A obra terá o intuito de beneficiar e melhorar o acesso à Via Light.



Além do viaduto com mão dupla, o local receberá nova iluminação, passagem para pedestres, acessibilidade, calçamento e sinalização sobre a ferrovia.



A novidade irá trazer benefícios para os munícipes de Tomazinho, São Mateus e Éden.



“A novidade irá trazer mais mobilidade urbana e o acesso à Via Light ficará mais rápido. A ciclovia será reformada, vai ganhar paisagismo, praças e áreas para prática de esportes”, disse o prefeito de Meriti.



O projeto foi acertado na última quarta-feira (12), em reunião no gabinete do chefe do executivo com a equipe técnica da MRS, empresa que administra um amalha ferroviária de 1.643km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.



Estavam presentes na reunião os secretários João Maltez, Joãozinho, coronel d’Ambrosio, Welbert Peixoto e a assessora de Captação de Recursos em Brasília, Socorro Gadelha.