Viu esposo agonizando

Érica Carneiro contou que, quando chegou ao local onde o marido fora baleado, David Carlos ainda estava vivo e tentando falar com ela. "Meu marido ainda estava respirando e tentando me dizer alguma coisa, sangrando pela boca e querendo me dizer as últimas palavras", lembrou.

Em vídeos feitos por moradores, um homem à paisana sai do blindado perto do local onde David Carlos foi atingido. Ele se afasta enquanto fala ao telefone e carrega uma mochila. Segundo a Polícia Militar, não houve ação da corporação no local, mas agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para verificar a ocorrência de pessoa baleada e disseram que o homem que aparece na imagem acionou os policiais que estavam no blindado, indicando o local exato onde se encontrava o vigilante.

Os policiais o levaram ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas a Secretaria de Estado de Saúde informou que ele já chegou morto.