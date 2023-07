santo do dia

São Camilo

de Léllis

São Camilo de Léllis foi um santo do século XVI, que hoje é reverenciado como padroeiro dos enfermeiros e dos hospitais. Durante sua juventude, Camilo levou uma vida turbulenta e desafiadora. No entanto, após uma conversão profunda, decidiu dedicar-se à vida religiosa. Ele fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, onde seu objetivo era atender os doentes. São Camilo estabeleceu hospitais e clínicas onde os cuidados com os enfermos eram combinados com uma atitude espiritual de consolo. Ele instruiu seus seguidores a tratar cada paciente sempre com dignidade e respeito.