Está impossível viver em meio ao caos. Os moradores da Rua 2, no Complexo do Badu, comunidade localizada no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, estão morrendo de medo dos frequentes tiroteios na região. É um perigo constante que nos aflige, além da sensação de termos sido deixados de lado pelas autoridades. Por favor, alguém nos ajude.