Em Copacabana, já faz mais de dez meses que o meio-fio está quebrado e um bueiro sem tampa acaba rasgando os pneus de quem passa. Isso tudo acontece em frente ao recuo do Hotel Hilton Copacabana, no cruzamento entre a Avenida Princesa Isabel com a Avenida Atlântica. Mesmo ligando para a Central 1746 de Atendimento ao Cidadão, nada foi resolvido ainda.