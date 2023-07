Romário é internado em hospital particular na Zona Oeste

Rio - Aos 57 anos, o ex-jogador de futebol e senador Romário (PL-RJ) foi internado, na noite desta quinta-feira (13), no Hospital Barra D'or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo informações obtidas pelo DIA, o parlamentar teve uma infecção intestinal e se internou para realizar exames. O estado de saúde dele é estável.

No fim de 2016, o ex-atleta havia se submetido a uma cirurgia de redução do estômago com o intuito de controlar o diabetes. Chamado gastrectomia vertical com interposição ileal, o procedimento consiste em reduzir o estômago e reposicionar parte do intestino e ainda era considerada, à época, uma intervenção cirúrgica experimental.