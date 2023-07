Motoboy come lanche de clientes que se recusam a buscar e viraliza

Rio - Com milhões de visualizações no TikTok, o motoboy Pedro Roberto Pereira Júnior, de 27 anos, viralizou no aplicativo ao publicar vídeos em que aparece comendo o lanche de clientes que se recusam a descer para pegar a entrega.

"Mais uma vez o cliente não quis descer, esse 'tava marrentão'. Então vamos comer, né? Não tem jeito. Se não descer, é 'vapo'. Só faltava isso para fechar a noite", diz em uma das publicações, que soma mais de 1,4 milhões de visualizações.

Em um dos vídeos, Pedro explica que não sobe nos apartamentos por questões de segurança. "Se não descer, eu vou comer. Olha o tamanho desse prédio, não pode entrar com a moto. Acha que eu vou deixar minha bebê (motocicleta) aqui fora? Vou nada!", diz.

Com a grande repercussão dos vídeos, o entregador chegou a criar uma música para ocasiões como essa. "Se não descer, eu como mesmo, como mesmo, como mesmo. Não tem 'caô', eu nem ligo, eu como mesmo, como mesmo", diz a letra.

Em nota, o iFood informou que a obrigação do trabalhador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa, seja na porta de uma casa ou portaria de um condomínio. "Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores", diz trecho da nota.



A orientação do iFood para os entregadores, caso o cliente se recuse a descer, é que o profissional avise sobre o ocorrido no aplicativo, e volte com o pedido para o destino inicial (no caso, os estabelecimentos) ou descarte o item. A empresa disse, ainda, que os clientes podem solicitar o reembolso do pedido, que é avaliado caso a caso.

"Descer para encontrar o entregador não só agiliza a entrega em si, como demonstra respeito ao entregador ou à entregadora, que só pode fazer a seguinte entrega depois de finalizar aquela", finaliza a nota.