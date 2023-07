TBG inicia inscrições para processo seletivo público

A TBG abriu nesta sexta-feira, 14, as inscrições para o 4° Processo Seletivo Público. Ao todo são 48 vagas disponíveis para os níveis médio e superior. Também será composto um cadastro de reserva, que poderá ser utilizado conforme a necessidade da transportadora. O prazo de inscrição no certame vai até 4 de agosto, com previsão de realização da prova em 24 de setembro.



Desde 2012, a TBG não abre um processo seletivo público. O processo terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Para cargos de nível médio técnico(a) júnior, foram abertas 18 vagas para as ênfases de: Integridade de Dutos, Instrumentação e Automação, Manutenção Mecânica, Proteção Catódica, Construção e Montagem, Inspeção e Técnico(a) de Segurança Júnior.





A remuneração para os cargos de nível médio é de R$ 3.977,07 e para os cargos de nível superior varia entre R$ 10.185,39 e R$ 10.974,14.



Confira o Edital e os anexos na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, instituição contratada como organizadora do processo seletivo público. Acesse o link da organizadora em:

Para as funções de nível superior, são 30 oportunidades distribuídas para cargos e ênfases em: Analista Júnior (Gestão, Comunicação, Meio Ambiente, Auditoria e Compliance, Jurídico, Contábil, Tecnologia da Informação/Desenvolvimento de Software e Comercialização); Engenheiro(a) Júnior (Projetos e Obras, Projetos e Obras/Civil, Projetos e Obras/Elétrica, Manutenção, Manutenção/Mecânica, Operações, Integridade de Dutos, Inspeção e Engenheiro(a) de Segurança Júnior.