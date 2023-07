Aviões da FAB realizam homenagem a Santos Dumont no Maracanã neste domingo

Rio - Aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) vão realizar uma apresentação, neste domingo (16), durante o clássico entre Fluminense e Flamengo no Maracanã, como forma de celebrar os 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, conhecido como o Pai da Aviação.

Os torcedores que estiverem presentes no estádio poderão acompanhar o sobrevoo de caças da FAB e uma apresentação da Banda Sinfônica da Base Aérea do Galeão. Na entrada dos jogadores em campo, os mascotes Fabinho e Santos Dumont também estarão presentes.

Nesta terça-feira (11), dois caças realizaram um treinamento para a apresentação entre o bairros da Tijuca e adjacências. A situação inusitada assustou os moradores e repercutiu nas redes . "Que rasante foi esse aqui na minha janela?"; "Estava no trânsito e do nada dois caças sobrevoando muito baixo ali a Tijuca, tomei um susto".

2 caças da FAB voando muito baixo na Tijuca nesse momento. pic.twitter.com/7gjrkZ9GfC — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) July 11, 2023

Uma moradora questionou a altura que os caças sobrevoaram uma área residencial: "Foi ensurdecedor. Coitado do meu doguinho, ficou desesperado. Com dor de cabeça até agora. Por que que raios dois caças passaram tão baixo em área residencial da região da Grande Tijuca, Maracanã e Vila Isabel? Assustou o povo", criticou.

Homenagem

O inventor e patrono da Aeronáutica brasileira foi um dos primeiros torcedores do Fluminense, sendo o 11º sócio do clube. No início do século 20, a aviação era reconhecida como um esporte. Em 1905, o Comitê Olímpico Internacional (COI) concedeu ao pai da aviação um diploma, por ser uma das personalidades que haviam prestado relevantes serviços à área desportiva.



A FAB informou que, ao longo do ano de 2023, estão sendo promovidos mais de 300 eventos, incluindo cerimônias militares, sessões solenes, concertos da Orquestra Sinfônica da FAB (OSFAB), exposições e apresentações da Esquadrilha da Fumaça em homenagem ao sesquicentenário do nascimento de Santos Dumont.