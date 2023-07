Governo inaugura espaço para monitoramento de exames e doenças

Rio - O Governo do Rio inaugurou, nesta sexta-feira (14), o Centro de Inteligência em Saúde (CIS) em Rio Comprido, região central da capital. O espaço tem como objetivo monitorar vagas ofertadas de regulação de exames, consultas e internações, a vigilância epidemiológica de doenças, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e até acompanhar fake news sobre temas de saúde.

De acordo com o governo estadual, o CIS fornece conhecimento técnico e científico para agilizar e dar mais qualidade ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. O programa foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

"Hoje estamos vendo aqui a realização de um sonho da minha gestão. A partir deste Centro de Inteligência, a Secretaria de Saúde tem condição de saber, por um dado científico, onde tem leito disponível ou como está o andamento das filas de espera por vagas. As informações estão em um painel de monitoramento diário, com um trabalho de fiscalização e transparência para preenchimento dos leitos. Com os dados deste centro, teremos a ideia real do que vamos construir, do que nossa demanda precisa no momento", afirmou o governador Cláudio Castro (PL).



Castro ainda destacou que o CIS faz parte de uma política de transformação digital do governo, da mesma forma dos investimentos na ampliação da oferta de vagas na rede de saúde, como o Rio Imagem Baixada, o Instituto Estadual do Cérebro, e, futuramente, unidades de hospitais do câncer em Nova Friburgo e em Nova Iguaçu.

O secretário de Saúde, Dr. Luizinho, explicou que o CIS representa um avanço para a regulação do estado, transformando as estratégias em saúde para a população e permitindo tomadas de decisão com mais velocidade.



"O Centro de Inteligência é a chave de inovação em ciência de um estado digital, de apresentação de dados para não apenas monitorar, mas, principalmente, reduzir o tempo de resposta aos usuários da saúde pública, otimizando leitos, cirurgias e apoiando as prefeituras. O monitoramento e a identificação de emergências em saúde estão entre os pontos mais latentes na saúde pública. Dar transparência a essas informações para a população é um compromisso nosso enquanto gestores da saúde no estado", disse.

O diretor OPAS, Jarbas Barbosa da Silva Jr., ressaltou que o CIS irá permitir que as autoridades estaduais saibam corretamente onde investir os recursos da saúde.



"A epidemia produziu um impacto negativo muito além dos casos de Covid-19. Em todos os países do mundo percebemos que é o momento de superar esse impacto negativo e nada melhor do que, em um sistema complexo como é a saúde, ter informação correta para que o secretário possa tomar decisão, mobilizar as prefeituras, os secretários municipais de saúde e, com isso, atuar conjuntamente", explicou.



Monitoramento em tempo real de doenças, dos usuários e notícias falsas



Instalado na sede da SES, em Rio Comprido, Zona Norte do Rio, o Centro de Inteligência ocupa um espaço de 1.300 metros quadrados e reúne o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), a Central Estadual de Regulação (CER), o Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS e o transporte inter-hospitalar do SAMU, órgão responsável pelo atendimento móvel de emergência em todo o território fluminense.



Por meio do CIEVS, o CIS possibilita o acompanhamento, em tempo real, da situação de diversas de doenças, como as chamadas arboviroses (dengue, zika e chikungunya, febre amarela), tuberculose, febre maculosa e gripe aviária, dentre outras. J

Já o CER, órgão responsável pela regulação de consultas, exames e cirurgias, integra o Centro de Inteligência com equipes de profissionais (navegadores) que serão responsáveis por acompanhar desde o momento da inscrição do paciente no sistema, passando pela realização de procedimentos, até a alta, em um monitoramento total do usuário do SUS no estado.



Além disso, o centro também conta com o Painel de Rumores, que identifica e monitora todo tipo de notícias falsas (fake news) relacionada ao tema no Brasil e no exterior. Os dados do CIS têm como base as informações produzidas pelas prefeituras e pelo Ministério da Saúde e estarão disponíveis para acesso da população, através do site da SES.