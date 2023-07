Pra direcionar melhor a grana

O secretário de Saúde Dr. Luizinho explicou que o CIS representa um avanço para a regulação do estado, transformando as estratégias em saúde para a população e permitindo tomadas de decisão com mais velocidade. "Não é apenas monitorar, mas, principalmente, reduzir o tempo de resposta aos usuários da saúde pública, otimizando leitos, cirurgias e apoiando as prefeituras".

O diretor da Opas, Jarbas Barbosa da Silva Jr., ressaltou que o CIS irá permitir que as autoridades estaduais saibam corretamente onde investir os recursos da saúde.

"A epidemia produziu um impacto negativo muito além dos casos de Covid-19. Em todos os países percebemos que é o momento de superar esse impacto negativo e nada melhor do que, em um sistema complexo como é a saúde, ter informação correta para que o secretário possa tomar decisão, mobilizar as prefeituras, os secretários municipais de saúde e atuar conjuntamente", disse.