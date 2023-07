Painel vai filtrar lorotas

O centro conta com o Painel de Rumores, que identifica e monitora todo tipo de notícias falsas (fake news) relacionada ao tema saúde no Brasil e no exterior. Os dados do CIS têm como base as informações produzidas pelas prefeituras e pelo Ministério da Saúde e estarão disponíveis para acesso da população, através do site da SES.

Instalado na sede da secretaria, no Rio Comprido, o Centro de Inteligência ocupa um espaço de 1.300 metros quadrados e reúne o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), a Central Estadual de Regulação (CER), o Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do SUS e o transporte do Samu.

Por meio do CIEVS, o CIS possibilita o acompanhamento, em tempo real, de diversas doenças, como dengue, zika, gripe aviária, entre outras. Já o CER acompanha desde o momento da inscrição do paciente no sistema, passando pela realização de procedimentos, até a alta médica.