Rio entra no top 10 de melhores cidades turísticas em pesquisa de jornal britânico

Rio- Conhecida como a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro ficou entre os 10 melhores destinos turísticos do mundo em uma pesquisa feita pelo jornal britânico The Telegraph. Na votação, o Rio aparece em 7º lugar.

Nomeado como uma cidade festeira pelo jornal, o Rio foi lembrado pelos pontos turísticos como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Em 2013 e 2014, a cidade maravilhosa ficou na oitava colocação. Ao longo dos anos, as posições foram caindo, 21º da lista em 2017 e em 31º em 2019.

"É uma cidade festeira, sempre dançando aos pés do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor", cita o jornal.

A Cidade do Cabo, na África do Sul, e Veneza, na Itália, foram as primeiras colocadas, respectivamente, no ranking de melhores cidades turísticas definido pelos leitores. No ranking dos países, a África do Sul é a primeira colocada, seguida de Nova Zelândia.

O jornal promove o Telegraph Travel Awards todos os anos, que tem o objetivo de premiar cidades, hotéis, cruzeiros, entre outros. Cerca de 30 mil leitores do jornal participaram da votação.

Confira a lista das melhores cidades turísticas:

1- Cidade do Cabo, África do Sul

2- Veneza, Itália;

3- Sevilha, Espanha;

4- Vancouver, Canadá;

5- Roma, Itália;

6- Florença, Itália;

7- Rio de Janeiro, Brasil;

8- Sidney, Austrália;

9- Quioto, Japão;

10- Dubrovnik, Croácia.