Moradores do Condomínio Contemporâneo Design, localizado na Estrada da Cachamorra, 2.011, em Campo Grande, relatam que suas correspondências estão vindo sem a identificação de bloco e apartamento. Os serviços públicos estão entregando as contas embaralhadas, e os porteiros que organizam tudo. As empresas alegam que o registro da prefeitura não especifica nada.