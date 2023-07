santo do dia

Nossa Senhora do Carmo

A devoção a Nossa Senhora do Carmo tem origem na tradição carmelita, uma ordem religiosa fundada no século XII no Monte Carmelo, uma cadeia de montanhas localizada na Terra Santa. Os monges carmelitas buscavam uma vida contemplativa, dedicada à oração e à meditação. Eles escolheram Maria, a mãe de Jesus, como sua patrona espiritual. Segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu a São Simão Stock e prometeu que aqueles que honrassem seu nome e vestissem o escapulário marrom, um sinal distintivo dos carmelitas, seriam protegidos e alcançariam a salvação eterna.