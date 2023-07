Homem assassinado fez publicações antes de ser morto

Sidney de Jesus Côco Júnior, de 41 anos, morto a tiros na quadra da escola de samba São Clemente, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, na última sexta-feira, usou seu instagram para publicar stories com sua localização, cerca de duas horas antes de ser assassinado.

As postagens mostravam a estrutura sendo montada para um evento produzido por Sidney. A vítima produzia eventos e organizava o local quando um criminoso se aproximou e disparou contra seu peito.

Sidney ainda publicou a sua localização, enquanto mostrava a equipe trabalhando. Um hora depois, a vítima já havia sido atingida pelos tiros e morreu. O evento era o festival Ousados, que teve como sua atração principal o cantor MC Cabelinho.

Sidney chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas chegou sem vida na unidade. Testemunhas disseram aos agentes que um homem entrou na quadra da São Clemente e atirou contra a vítima e fugiu em seguida.

A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A especializada investiga vídeo que mostra um homem atravessando a Avenida Presidente Vargas.