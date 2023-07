Homenagens para Sidney

Além de ser produtor de eventos, Sidney fazia trabalhos como produtor musical e era um dos líderes comunitários do Morro de São Carlos, no Estácio, região central do Rio. A vítima também trabalhava como assessor na Secretaria Especial de Juventude do Rio. O órgão lamentou a morte do colaborador e destacou que já está dando apoio aos familiares.

A escola de samba Estácio de Sá usou as suas redes sociais para lamentar a morte de Juninho, como o homem era conhecido na família Estaciana. O ensaio da última sexta-feira, com disputa de samba, foi cancelado em função do luto sobre o falecimento do homem.