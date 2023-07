Homem morre em acidente na Brasil

Um homem, identificado como Cosmo Sila, de 47 anos, morreu atropelado por um ônibus na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, sentido Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã de ontem. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Às 9h50, o corpo de Cosmo foi retirado da pista e levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro da cidade. O local passou por perícia e o acidente será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Durante a manhã, o Centro de Operações Rio informou que uma faixa da pista lateral da Avenida Brasil ficou ocupada após o atropelamento envolvendo um ônibus no local.