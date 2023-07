Polícia opera contra tráfico

A Polícia Civil realizou uma operação para desmantelar uma rede de distribuição de drogas da facção Comando Vermelho, na Região dos Lagos. Na ação, duas mulheres foram presas.

Na última sexta-feira, Maria Eduarda Satiro Silveira, de 23 anos, foi presa em flagrante ao retirar uma caixa com sete tabletes de maconha na agência dos Correios de Búzios. Dois dias antes, Beatriz de Souza Coutinho Jesus, 21 anos, também foi detida ao receber uma encomenda com seis tabletes de maconha em Araruama.

De acordo com as investigações da 72ª DP (São Gonçalo), as jovens integram um esquema interestadual de distribuição de drogas comandado de dentro do sistema prisional. Os agentes apuraram que as drogas eram enviadas de Maringá, no Paraná, com destino a municípios da Região dos Lagos, onde mulheres são aliciadas pelos traficantes do Comando Vermelho para receber as cargas e repassá-las à organização.