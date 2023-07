Sucesso é ter o que comer

Pão com manteiga, café - com leite ou puro - e fruta. Há um ano, milhares de kits de café da manhã, com esses alimentos, são distribuídos diariamente em todo o estado do Rio. A primeira refeição do dia é oferecida à população fluminense por apenas 50 centavos. O Café do Trabalhador, programa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, faz parte da política de combate à fome promovida pelo governo. O objetivo é fornecer um café da manhã balanceado e nutritivo para os trabalhadores que estão a caminho de suas jornadas diárias.

"O bem-estar da população é uma das prioridades da nossa gestão. O Café do Trabalhador veio como um reforço na alimentação de milhares de fluminenses que saem todos os dias para trabalhar e muitas vezes não têm o que comer ou precisam economizar o dinheiro da refeição", afirmou o governador Cláudio Castro.

É o caso da Katia Silva de Caldas, de 51 anos, moradora do bairro Mundo Novo, em Magé, que trabalha como prestadora de serviço na limpeza urbana na cidade, e quase sempre sai sem tomar o café da manhã. No dia da inauguração no município, no início deste mês, ela esteve no Café do Trabalhador e aprovou a iniciativa:

"Eu acho uma beleza. Saio corrida de casa sem conseguir tomar o meu café, às vezes não tenho dinheiro pra comprar e fico sem comer até o almoço. O projeto é uma boa", disse Katia.

Desde o início do ano 14 polos foram inaugurados no estado. Só no mês de junho, cinco cidades foram contempladas e receberam o Café do Trabalhador: Resende, Porto Real, São Pedro da Aldeia, Japeri e Miguel Pereira. Já agora em julho, Magé, Nilópolis, Tanguá e Belford Roxo ganharam novos polos.

Com as novas instalações, o Governo do Estado soma 15 mil refeições distribuídas, por dia, em 42 locais do território fluminense.