Oportunidades de qualificação

Estão abertas as inscrições, até amanhã (dia 17), para a primeira Colônia de Férias Tecnológica dos Espaços da Juventude, equipamentos públicos criados pela Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) para inserir jovens na Indústria 4.0. De 18 a 28 de julho, as unidades Estácio, Cidade de Deus e Vigário Geral abrirão suas portas com a oferta de capacitações livres. Todos que participarem receberão certificado. Há opções de cursos de 2 até 20 horas de duração.

Dentre os temas trabalhados, os jovens que se inscreverem terão a oportunidade de aprender mais sobre tecnologia e informática, sempre pensando em como conectar o conhecimento com oportunidades de trabalho e empreendedorismo. Podem participar jovens de 15 a 29 anos. As inscrições são realizadas pelas redes sociais da Secretaria: www.instagram.com/juvrio.

"Proporcionar a ocupação dos Espaços da Juventude na sua plenitude é algo que buscamos sempre. Quanto mais oportunidades tivermos de qualificar os mais jovens, melhor estaremos no futuro", disse o secretário da Juventude, Salvino Oliveira.

Os Espaços da Juventude já prepararam mais de 2 mil jovens para as oportunidades do mercado a partir de cursos diversos, com a orientação de professores e material didático.