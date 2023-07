Caminho dos Pescadores, na Praia do Leme, é isolado pelos bombeiros devido à ressaca do mar

Rio – Local de lindo cenário da Praia do Leme, na Zona Sul, o Caminho dos Pescadores está interditado preventivamente pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (Cbmerj), devido a aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil, vigente da última quinta-feira (13) às 6h do próximo domingo (16). A instalação de uma fita de isolamento no local foi realizada pelos guarda-vidas para evitar afogamentos e acidentes, já que, segundo a advertência da instituição, ondas de 2,5 a 4m podem atingir a orla da cidade durante o período.

Ainda assim, visitantes foram vistos ultrapassando o limite do isolamento para fazer fotos, pescar e até pular.

O alagoano Caio César Dias Matos, de 29 anos, está morando no Rio há 6 meses, e foi hoje conhecer a Mureta do Leme. Ele não conseguiu acessar a trilha, mas permaneceu com uma amiga nos bares que antecedem o caminho e diz que a vista ainda valeu a pena: "O mar estava muito agitado e violento, mas a vista ainda estava incrível. Só é preciso mesmo tomar cuidado, pois acabamos presenciando um acidente. Não chegou a ser um afogamento, mas uma moça se apoiou nas pedras para tirar foto, a onda a derrubou, e ela acabou se cortando nas rochas", contou o engenheiro.

As muretas não têm proteção que separem as pessoas do mar. Ana Paula de França, de 38 anos, é moradora do Leme e costuma frequentar o lugar ficando junto à pedra, mas disse que é preciso respeitar a restrição em dias de ressaca, o que não a impede de apreciar a vista privilegiada: "A vista estava incrível e eu adoraria ter ficado ali junto a pedra, frequento sempre e à noite também, mas, infelizmente, hoje não foi possível. Porém fiquei sentada ali junto à mureta e foi sensacional! O mar, o céu e o sol estavam deslumbrantes, aproveitei e fiquei até mais que o normal, fiquei por mais de 2 horas só admirando", contou animada.

A ressaca é motivada por um ciclone extratopical que passou pelo sul do Brasil, causando destruição e alagamentos em diversas cidades. O vendaval e as fortes chuvas causaram a morte de quatro pessoas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há previsão para a reabertura do Caminho dos Pescadores, pois a avaliação deve ser feita diariamente pela corporação. Ela ainda informou que todos os dias é realizado um trabalho de prevenção pelos guarda-vidas, com orientação dos banhistas e frequentadores quanto aos riscos dos costões e pedras, especialmente em dias de ressaca.



Confira a previsão do tempo para a semana

Devido à aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano, haverá aumento de nebulosidade com previsão de chuvisco e chuva fraca de forma isolada entre a noite deste domingo (16) e a madrugada de segunda-feira (17). Mas o calor volta, com a máxima de 28º C. A mínima cai para 12º C.



Na terça-feira (18), o céu estará nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da noite, podendo passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade.